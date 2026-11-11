После смертельного ДТП с "турбобатюшкой" в Воронеже завели уголовное дело

Уголовное дело завели в Воронеже после смертельного ДТП с "турбобатюшкой" После смертельного ДТП с "турбобатюшкой" в Воронеже завели уголовное дело

Москва11 ноя Вести.После смертельного ДТП с участием "турбобатюшки" в Воронеже возбудили уголовное дело, передает ГТРК "Воронеж".

По данным полицейских, 40-летний Алексей Гончаров, управлявший автомобилем Kia Stinger, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra под управлением 22-летней девушки. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с участием Турбобатюшки говорится в публикации

Накануне воронежский священник Алексий Гончаров, известный в соцсетях как "турбобатюшка", подтвердил, что стал участником ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла утром 8 ноября в Бобровском районе.