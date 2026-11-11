Москва11 нояВести.После смертельного ДТП с участием "турбобатюшки" в Воронеже возбудили уголовное дело, передает ГТРК "Воронеж".
По данным полицейских, 40-летний Алексей Гончаров, управлявший автомобилем Kia Stinger, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra под управлением 22-летней девушки. От полученных травм она скончалась на месте.
Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с участием Турбобатюшкиговорится в публикации
Накануне воронежский священник Алексий Гончаров, известный в соцсетях как "турбобатюшка", подтвердил, что стал участником ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла утром 8 ноября в Бобровском районе.