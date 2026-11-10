"Турбобатюшка" подтвердил, что стал участником аварии, в которой погибла девушка "Турбобатюшка" подтвердил участие в смертельном ДТП в Воронежской области

Москва10 ноя Вести.Воронежский священник Алексий Гончаров, известный в сети как "турбобатюшка" стал участником ДТП, в котором погибла 22-летняя девушка-водитель.

Эту информацию Voronezh1.ru. подтвердил сам иерей.

Я, к сожалению, не готов ничего комментировать. Я действительно был участником, был за рулем, но моя вина еще не доказана заявил отец Алексий в телефонном разговоре с изданием

Авария произошла утром 8 ноября на 6 км трассы Бобров – Верхний Икорец – Ильича в Бобровском районе.

По данным полиции, спортивная Kia выехала на встречку и врезалась в Opel Astra, которым управляла 22-летняя автомобилистка. Она скончалась на месте аварии.

В случае, если вина священника будет доказана, ему может грозить уголовная ответственность по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.