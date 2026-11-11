"Турбобатюшку" отстранили от служения после смертельного ДТП под Воронежем Воронежского священника "турбобатюшку" отстранили от служения после ДТП

Москва11 ноя Вести.Воронежский священник Алексий Гончаров, известный в сети как "турбобатюшка", отстранен от служения после смертельного ДТП в Бобровском районе. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".

Ранее стало известно, что "турбобатюшка" стал участником аварии, при которой погибла 22-летняя девушка-водитель. Алексий Гончаров сообщал, что был за рулем, но его вина не доказана.

По данным полиции, спортивная Kia священника выехала на встречку и врезалась в Opel Astra, которым управляла 22-летняя автомобилистка. Она скончалась на месте происшествия.

Указ подписал митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Разделяем скорбь семьи погибшей и желаем ее родным и близким сил в это тяжелое для них время отмечается в сообщении

В момент происшествия "турбобатюшка" находился в командировке в Борисоглебской епархии и направлялся на приход, где нес служение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.