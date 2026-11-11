Москва11 нояВести.Воронежский священник Алексий Гончаров, известный в сети как "турбобатюшка", отстранен от служения после смертельного ДТП в Бобровском районе. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".
Ранее стало известно, что "турбобатюшка" стал участником аварии, при которой погибла 22-летняя девушка-водитель. Алексий Гончаров сообщал, что был за рулем, но его вина не доказана.
По данным полиции, спортивная Kia священника выехала на встречку и врезалась в Opel Astra, которым управляла 22-летняя автомобилистка. Она скончалась на месте происшествия.
Указ подписал митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Разделяем скорбь семьи погибшей и желаем ее родным и близким сил в это тяжелое для них времяотмечается в сообщении
В момент происшествия "турбобатюшка" находился в командировке в Борисоглебской епархии и направлялся на приход, где нес служение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.