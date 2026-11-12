"Турбобатюшка" обещал всю жизнь молиться о душе погибшей в ДТП девушки "Турбобатюшка" предложил моральную поддержку семье погибшей девушки

Москва12 ноя Вести.Воронежский священник Алексий Гончаров, известный в Сети как "турбобатюшка", выразил соболезнования семье девушки, погибшей в ДТП с его участием в Бобровском районе. Видеоролик он опубликовал в своих соцсетях.

Я оказался участником аварии, в которой погибла водитель второго автомобиля. Она была совсем молодой, и от этого трагедия воспринимается еще острее. Хочу выразить искреннее сожаление и глубочайшие соболезнования родным погибшей сказал Гончаров

Он заявил, что хочет оказать семье моральную поддержку, а также считает своим долгом всю оставшуюся жизнь молиться о душе погибшей девушки. "Турбобатюшка" призвал присоединиться к этой молитве всех неравнодушных.

Смертельная авария произошла утром 8 ноября на трассе Бобров – Верхний Икорец – Ильича. По данным полиции, спортивный автомобиль Kia, за рулем которого находился священник, выехал на встречную полосу и врезался в Opel Astra под управлением 22-летней девушки. Она скончалась на месте происшествия.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Гончарова отстранили от служения.