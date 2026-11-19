Увидимся в суде: мать погибшей в ДТП девушки ответила на обращение Турбобатюшки Мать погибшей в ДТП девушки ответила на обращение воронежского священника

Москва19 ноя Вести.Мать 22-летней девушки, погибшей в результате ДТП с участием воронежского священника Алексея Гончарова, ответила на его обращение в социальных сетях. Женщина заявила, что не желает общаться и какая-либо помощь их семье не нужна.

Его извинения и любая помощь нам не нужны, они не вернут нам ребенка… Нам не о чем с ним общаться. В его помощи мы не нуждаемся и видеть не хотим. В суде увидимся написала Наталия

Авария на трассе в Бобровском районе произошла рано утром 8 ноября. По данным региональной Госавтоинспекции, Гончаров за рулем Kia Stinger выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Opel Astra, которой управляла автоледи. Она погибла на месте, ее 20-летний пассажир обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Гончаров, известный в соцсетях как Турбобатюшка, обратился к родителям погибшей через неделю после аварии, выложив видео на своей странице во "ВКонтакте". Там он признался, что пытался связаться с родными девушки, выразил им соболезнования и предложил любую помощь.

По словам матери, они виделись в день трагедии, однако тогда никаких извинений с его стороны не услышали.

Известно, что в момент случившегося клирик Воронежской епархии иерей Алексий Гончаров находился в командировке и направлялся на приход, где нес служение. После ДТП было возбуждено уголовное дело, на время рассмотрения которого указом митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия Гончаров запрещен в священнослужении.