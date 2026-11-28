Nintendo продлила действие товарного знака Nintendo Switch в России на 10 лет

Nintendo продлила действие товарного знака Nintendo Switch в России Nintendo продлила действие товарного знака Nintendo Switch в России на 10 лет

Москва28 ноя Вести.Японская компания Nintendo продлила на 10 лет действие товарного знака Nintendo Switch в РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Теперь сроком истечения товарных знаков значится 2036 год.

Товарный знак, как следует из базы ведомства, зарегистрирован по восьми классам Международной классификации товаров и услуг. Речь идет о классах №9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45, следует из материала.

Флагманской приставкой Nintendo продолжают оставаться запущенные в 2017 году консоли серии Switch. С июня 2025 года, когда была запущена Switch 2, было реализовано порядка 25 млн этих консолей.

В июле 2025 года исследование CDEK.Shopping показало, что приставки Nintendo заняли 54% российского рынка. Это связывали именно с выходом Switch 2.