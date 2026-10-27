Москва27 октВести.Американский киноактер Ноа Уайли получил звание самого сексуального мужчины года по версии журнала People.
По словам артиста, его супруга Сара убедила его, что он достоин титула, отмечая его качества как человека, мужа и отца.
Я подумал, что это похоже на розыгрыш - никогда бы не предположил, что меня удостоят такой честипояснил Уайли
Широкую известность актеру принесла роль доктора Картера в сериале "Скорая помощь". За свою карьеру он дважды стал обладателем премии "Эмми" за лучшую мужскую роль, а также получил "Золотой глобус" за роль в медицинской драме "Питт".
Ранее певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла, что считает самым сексуальным в мужчинах.