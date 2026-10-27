Самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People стал Ноа Уайли

Ноа Уайли назван самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People Самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People стал Ноа Уайли

Москва27 окт Вести.Американский киноактер Ноа Уайли получил звание самого сексуального мужчины года по версии журнала People.

По словам артиста, его супруга Сара убедила его, что он достоин титула, отмечая его качества как человека, мужа и отца.

Я подумал, что это похоже на розыгрыш - никогда бы не предположил, что меня удостоят такой чести пояснил Уайли

Широкую известность актеру принесла роль доктора Картера в сериале "Скорая помощь". За свою карьеру он дважды стал обладателем премии "Эмми" за лучшую мужскую роль, а также получил "Золотой глобус" за роль в медицинской драме "Питт".

Ранее певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла, что считает самым сексуальным в мужчинах.