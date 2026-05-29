Ночью 29 мая температура в столичном регионе опускалась до осенней В московском регионе температура ночью 29 мая опускалась до октябрьской

Москва29 мая Вести.Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что минувшей ночью температура в столичном регионе опускалась до осенних значений.

Так, например, на опорной метеостанции ВДНХ она составила +5,2 градуса, в Строгине +5,1, а в Тушине и Бутове +4,8. По словам Тишковца, обычно так свежо бывает во второй половине сентября.

В Подмосковье прохладнее всего было в Шаховской: там столбики термометров показывали +2,9 градуса.

А это уже климатические показатели начала октября уточнил синоптик в своем Telegram-канале

Он предупредил, что ночь на субботу, 30 мая, будет примерно такой же холодной, но затем обозначится курс на медленный рост температуры.