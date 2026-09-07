"Норникель" и БЕЛАЗ разрабатывают подземную технику "Норникель" и БЕЛАЗ планируют создать совместное предприятие

Москва7 сен Вести.Компании "Норникель" и БЕЛАЗ заключили соглашение о создании совместного предприятия. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Журналисты уточняют, что документ подписали президент "Норникеля" Владимир Потанин и глава БЕЛАЗ Сергей Лесин. Соглашение также предусматривает создание ремонтного предприятия, которое займется обслуживанием горной техники.

Компании активно развивают сотрудничество по совместной разработке подземной горной техники. Первые машины уже проходят испытания в рудниках Норильска. Сегодня "Норникель" и БЕЛАЗ работают над внедрением новых прорывных пилотных решений, расширением линейки техники и доведением ее технических характеристик до уровня лучших мировых образцов говорится в заявлении "Норникеля"

Ранее совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия. Их размер составит 1,85 рубля за акцию. В общем на дивиденды выделят 28,28 миллиардов рублей.