Новак рассказал, что его удивило на избирательном участке

Новака удивила автоматизация и новые технологии на участках для голосования Новак рассказал, что его удивило на избирательном участке

Москва20 сен Вести.Вице-премьера РФ Александра Новака удивили современные технологии на избирательном участке. Об этом он рассказал в комментарии ИС "Вести".

Александр Новак проголосовал на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Москве. Его удивили новые технологии.

Вы знаете, современное оборудование и сканирование паспорта, мало ручной работы, поэтому, наверное, сегодня уже применяют современные цифровые технологии сказал он

В России стартовали трехдневные выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября.