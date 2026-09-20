Москва20 сенВести.Вице-премьера РФ Александра Новака удивили современные технологии на избирательном участке. Об этом он рассказал в комментарии ИС "Вести".
Александр Новак проголосовал на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Москве. Его удивили новые технологии.
Вы знаете, современное оборудование и сканирование паспорта, мало ручной работы, поэтому, наверное, сегодня уже применяют современные цифровые технологиисказал он
В России стартовали трехдневные выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября.