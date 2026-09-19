Силуанов назвал себя приверженцем классических традиций в голосовании

Силуанов объяснил, почему пришел голосовать очно Силуанов назвал себя приверженцем классических традиций в голосовании

Москва19 сен Вести.Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ИС "Вести" назвал себя приверженцем классических традиций в вопросе голосования на выборах.

Он отметил, что процесс голосования стал удобнее благодаря возможности отдать свой голос электронно.

Но сегодня такая возможность очно побывать на участке, посмотреть, как люди голосуют - тоже здорово. Поэтому я такой приверженец, видите, таких традиций классических рассказал Силуанов

Выборы депутатов Госдумы проходят в России в текущем году в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Одновременно проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня.