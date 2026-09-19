Силуанов объяснил, почему выбрал для голосования субботу

Силуанов рассказал, почему пришел голосовать именно в субботу Силуанов объяснил, почему выбрал для голосования субботу

Москва19 сен Вести.Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ИС "Вести" поделился, почему пришел на избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму РФ в субботу.

Российский министр пришел на избирательный участок с маленькой дочкой.

Выбрал субботу, потому что вчера был рабочий день. Рабочий такой напряженный день. Суббота полегче рассказал Силуанов

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что более 2,9 млн граждан РФ проголосовали на выборах разных уровней с помощью ДЭГ.