Москва19 сен Вести.Министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии ИС "Вести" рассказал, почему важно проголосовать на выборах в Государственную Думу.

Мы выбираем Государственную Думу, депутатов Госдумы на предстоящие пять лет. Что такое депутаты? Это принятие законов, взаимодействие с правительством по различным вопросам нашей жизни, в жизни людей. Это и дороги, это и школы, и наши повседневные дела. Поэтому от того, какие депутаты будут работать в Думе, во многом будет зависеть наша жизнь на следующие пять лет. Здесь важно сделать правильный выбор, потому что сегодня важна консолидация людей вокруг президента, вокруг тех задач, которые он ставит. И вопросы парламента, депутатов очень важны. Надеемся, что мы будем, как и раньше, правительство... работать с депутатами, которые будут поддерживать те идеи те программы правительственные, которые мы вырабатываем. Это очень важно, чтобы было взаимодействие на пользу стране, на пользу людям