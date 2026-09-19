Москва19 сенВести.Министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии ИС "Вести" рассказал, почему важно проголосовать на выборах в Государственную Думу.
Мы выбираем Государственную Думу, депутатов Госдумы на предстоящие пять лет. Что такое депутаты? Это принятие законов, взаимодействие с правительством по различным вопросам нашей жизни, в жизни людей. Это и дороги, это и школы, и наши повседневные дела. Поэтому от того, какие депутаты будут работать в Думе, во многом будет зависеть наша жизнь на следующие пять лет. Здесь важно сделать правильный выбор, потому что сегодня важна консолидация людей вокруг президента, вокруг тех задач, которые он ставит. И вопросы парламента, депутатов очень важны. Надеемся, что мы будем, как и раньше, правительство... работать с депутатами, которые будут поддерживать те идеи те программы правительственные, которые мы вырабатываем. Это очень важно, чтобы было взаимодействие на пользу стране, на пользу людямсказал министр
Между тем, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала безопасность главным приоритетом текущих выборов.