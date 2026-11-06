Новая система въезда в "Москва-Сити" и "Сколково" начнет действовать 12 декабря С 12 декабря в "Москва-Сити" и "Сколково" уберут шлагбаумы

Москва6 ноя Вести.С 12 декабря на въезде на территорию "Москва-Сити" и "Сколково" уберут шлагбаумы, там начнет действовать автоматизированная система с платой через камеры фото- и видеофиксации. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

С 12 декабря заработает новая система въезда в зоны "Москва-Сити" и "Сколково". Система упрощается — мы уберем шлагбаумы и будем использовать автоматические камеры фото и видеофиксации, опираясь на свой многолетний опыт в таких технологиях. Для автомобилистов поездки в зоны станут еще комфортнее говорится в Telegram-канале учреждения

По оценкам специалистов, такое решение позволит избавиться от заторов на въездах и выездах и сделать зоны еще доступнее. Кроме того, это должно разгрузить прилегающие дороги.

Отмечается, что тарифы на въезд останутся прежними.