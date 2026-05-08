По факту баннера с орангутаном в Новосибирске начата прокурорская проверка

Новосибирская прокуратура проверит баннер с орангутаном ко Дню Победы По факту баннера с орангутаном в Новосибирске начата прокурорская проверка

Москва8 мая Вести.Прокуратура начала проверку по факту размещения в Новосибирске праздничного плаката ко Дню Победы с портретом орангутана, сообщили ТАСС в региональном надзорном ведомстве.

Поводом для проверки стали многочисленные комментарии жителей в социальных сетях, раскритиковавших оформление баннера, который разместил Новосибирский зоопарк.

Проверка проводится совместно с Роскомнадзором отметил собеседник агентства

Ранее мэрии сообщили, что плакат уже убран с улиц города и заменен на официальный макет праздника.

Как пояснил агентству директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, баннеры с животными были задуманы как символ благодарности за спасение этих животных в годы Великой Отечественной войны, поэтому никакого негативного подтекста в них нет.