Москва8 маяВести.Прокуратура начала проверку по факту размещения в Новосибирске праздничного плаката ко Дню Победы с портретом орангутана, сообщили ТАСС в региональном надзорном ведомстве.
Поводом для проверки стали многочисленные комментарии жителей в социальных сетях, раскритиковавших оформление баннера, который разместил Новосибирский зоопарк.
Проверка проводится совместно с Роскомнадзоромотметил собеседник агентства
Ранее мэрии сообщили, что плакат уже убран с улиц города и заменен на официальный макет праздника.
Как пояснил агентству директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, баннеры с животными были задуманы как символ благодарности за спасение этих животных в годы Великой Отечественной войны, поэтому никакого негативного подтекста в них нет.