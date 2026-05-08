Москва8 маяВести.В Новосибирске убрали размещенный на улице ко Дню Победы баннер, на котором был изображен орангутан, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.
Плакат с праздничным поздравлением ранее разместил Новосибирский зоопарк, использовав для оформления портрет орангутана по кличке Бату. Однако местные жители идею не оценили.
Многие новосибирцы посчитали баннер с орангутаном неуместным. Он уже убран с улиц города и заменен на официальный макет праздникасообщили агентству в пресс-службе мэрии
При этом в городской администрации напомнили, что Новосибирский зоопарк всегда активно поддерживает ветеранов и пенсионеров, организуя для них специальные мероприятия и экскурсии.