В Новосибирске сняли плакат с орангутаном, размещенный в честь 9 Мая

Праздничный баннер с орангутаном вызвал недовольство у новосибирцев

Москва8 мая Вести.В Новосибирске убрали размещенный на улице ко Дню Победы баннер, на котором был изображен орангутан, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.

Плакат с праздничным поздравлением ранее разместил Новосибирский зоопарк, использовав для оформления портрет орангутана по кличке Бату. Однако местные жители идею не оценили.

Многие новосибирцы посчитали баннер с орангутаном неуместным. Он уже убран с улиц города и заменен на официальный макет праздника сообщили агентству в пресс-службе мэрии

При этом в городской администрации напомнили, что Новосибирский зоопарк всегда активно поддерживает ветеранов и пенсионеров, организуя для них специальные мероприятия и экскурсии.