В ХМАО повесили баннер с ошибками ко Дню Победы

В ХМАО разместили баннер к 9 мая с ошибкой в слове "Победа" В ХМАО повесили баннер с ошибками ко Дню Победы

Москва4 мая Вести.В городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа второй год подряд на улице вешают баннер к 9 мая, содержащий ошибки. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, его разместил местный предприниматель. Макет не был согласован с администрацией города.

Местный индивидуальный предприниматель разместил праздничный баннер с ошибкой в слове "Победа" на детской школе искусств, заменив "б" на "п" сказано в материале

Баннер провисел несколько минут, после чего был демонтирован. Теперь администрация Пыть-Яхи начала проверку инцидента.