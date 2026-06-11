"Новые люди" направили гумконвой с медикаментами и дронами для бойцов СВО Нечаев рассказал о помощи партии "Новые люди" бойцам СВО

Москва11 июн Вести.Партия "Новые люди" в преддверии Дня России 12 июня направила бойцам СВО большой гуманитарный конвой, сообщает ИС "Вести". По запросу военных будут переданы на фронт медикаменты, радиостанции, генераторы, дроны, маскировочные сети.

День России - это праздник, который нужно встречать не только словами, но и делами, общими делами отметил лидер партии Алексей Нечаев

Масштабную поставку активисты также направят в Новочеркасск.

Мы сегодня отправляем гуманитарный груз батальону, который находится в группировке "Север" и работает на курском направлении. Еще 4 тонны медикаментов отправляем в Ростовскую область, в город Новочеркасск пояснил Нечаев

Как сообщалось ранее, в День России 12 июня президент РФ Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце проведет церемонию награждения граждан, внесших особый вклад в продвижение страны вперед.