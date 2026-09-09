"Аврора-шаттл" между Петербургом и Выборгом будет курсировать до 24 октября

Новые скоростные двухэтажные поезда остаются на маршруте Петербург - Выборг "Аврора-шаттл" между Петербургом и Выборгом будет курсировать до 24 октября

Москва9 сен Вести.Новый скоростной двухэтажный поезд "Аврора-шаттл" между Петербургом и Выборгом, запущенный в конце августа, будет курсировать до 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Осенние поездки между Санкт-Петербургом и Выборгом продолжаются: скоростные двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" будут курсировать до 24 октября отметила пресс-служба компании в мессенджере МАХ

Как уточняется, расписание остается прежним, однако в дальнейшем планируется переход на новый график. Он обеспечит бесперебойное сообщение между городами в зимний сезон.

В пресс-службе отметили, что с 19 августа скоростным поездом воспользовались более 18 тысяч пассажиров. Для тех, кто ездит регулярно, действуют "Дорожные карты". Минимальная стоимость одной поездки может составить от 120 рублей.