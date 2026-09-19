Новые запросы на отдых: компаньон для прогулки по лесу и ночь рядом с пчелами Россияне стали искать компаньонов для прогулок по лесу

Москва19 сен Вести.Россияне стали искать компаньонов для прогулки по лесу и не прочь провести ночь рядом с семейством пчел, сообщили РИА Новости в компании "Авито Услуги".

Там пояснили, что иногда для прогулки на природе не хватает не времени, а именно компании, и люди просто ищут человека, который тоже любит природу и не прочь провести время в тишине среди деревьев.

Также можно выбрать компанию для шопинга, похода в кафе, кино или театр, когда близкие заняты, а одному идти не хочется.

Кроме того, россияне стали выбирать необычный отдых – провести ночь в компании пчел говорится в сообщении

Для этого существует специальный апидомик – небольшое помещение, рядом с которым находятся пчелиные ульи, рассказали в компании.

Идея такого отдыха – провести время рядом с пчелиной семьей и расслабиться под своеобразный звуковой фон ульев. Для желающих при этом организуют чаепитие с медом и ответят на вопросы о пчеловодстве.