Москва16 сен Вести.Андрей Гончаров официально вступил в должность главы Елизовского муниципального округа, сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

В ходе мероприятия прозвучали поздравления и напутствия новому главе района. В своей ответной речи Андрей Гончаров поблагодарил за содействие в реализации социально значимых инициатив и заверил, что курс на развитие территории будет продолжен говорится в сообщении

Гончаров с 1999 по 2022 год занимал различные должности в органах местного самоуправления и правительства региона. С 2025 году работает в администрации муниципалитета в должности врип главы округа. 30 июня решением местных депутатов был единогласно избран главой округа.