Директором завода запчастей и компонентов "Камаза" стал Рифат Шавалиев

Завод запчастей и компонентов "Камаза" возглавил Рифат Шавалиев Директором завода запчастей и компонентов "Камаза" стал Рифат Шавалиев

Москва14 сен Вести.Назначен новый директор завода запасных частей и компонентов ПАО "Камаз" – Рифат Шавалиев. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Уточняется, что Шавалиев вступил в должность в понедельник, 14 сентября.

С понедельника, 14 сентября, директором Завода запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК) ПАО "КАМАЗ" назначен Рифат Шавалиев говорится в сообщении

В 2009 году Рифат Шавалиев стал выпускником Камской государственной инженерно-экономической академии и получил диплом по специальности "СМашина и технология высокоэффективных процессов обработки". Еще раньше, в 2006 году, он устроился на предприятие оператором автоматических, полуавтоматических линий, станков и установок.

До того, как возглавить завод запасных частей и компонентов, мужчина трудился на посту начальника термогальванического производства завода двигателей ПАО "Камаз".