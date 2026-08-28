Москва28 авгВести.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об отставке руководителей ряда муниципальных администраций.
О кадровых решениях он рассказал на своей странице в мессенджере MAX.
В отставку уходят глава администрации Нижнегорского района Антон Андреевич Кравец, глава администрации города Керчи Иван Юрьевич Кошель, первый заместитель главы администрации города Ялты Сергей Сергеевич Олефиренкосообщил глава региона
В Нижнегорском районе исполнять обязанности главы администрации будет Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи – Игорь Владимирович Крутьков.
В Ялте исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко.