Аксёнов сообщил об отставках и назначениях в ряде администраций Крыма Глава Крыма Аксёнов отправил в отставку ряд руководителей местных администраций

Москва28 авг Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об отставке руководителей ряда муниципальных администраций.

О кадровых решениях он рассказал на своей странице в мессенджере MAX.

В отставку уходят глава администрации Нижнегорского района Антон Андреевич Кравец, глава администрации города Керчи Иван Юрьевич Кошель, первый заместитель главы администрации города Ялты Сергей Сергеевич Олефиренко сообщил глава региона

В Нижнегорском районе исполнять обязанности главы администрации будет Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи – Игорь Владимирович Крутьков.

В Ялте исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко.