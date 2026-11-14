Москва14 ноя Вести.Венгрия намерена закончить проверку проекта по возведению АЭС "Пакш-2" до конца этого года, сообщил ТАСС председатель совета директоров, генеральный директор компании "Пакш-2" Аттила Шагоди.

Я вступил в должность руководителя проекта строительства АЭС всего четыре месяца назад, поэтому я все еще накапливаю опыт и знания о проекте... Мы планируем завершить этот аудит к концу текущего года и после этого посмотрим, нужно ли нам углубляться дальше и проводить какую-либо дополнительную работу сообщил Шагоди

Он добавил, что новое венгерское правительство проявляет высокую заинтересованность в реализации проекта "Пакш-2", однако у принимающих решения лиц еще недостаточно нужной информации.

Сейчас они ее собирают. Для них это крайне сложный проект, по сути, крупнейший в Венгрии. Все это осознают, и тем, кто занимает руководящие посты, необходимо вникнуть в детали и понять, что происходит. Только после этого они смогут принять взвешенное решение и определить верное направление сказал собеседник агентства

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что проект АЭС "Пакш-2" может быть полностью остановлен из-за отсутствия сигналов со стороны правительства Венгрии.