Лихачев сообщил о давлении европейцев на Венгрию из-за проекта АЭС "Пакш-2"

Лихачев заявил о давлении европейцев на Венгрию из-за проекта АЭС "Пакш-2" Лихачев сообщил о давлении европейцев на Венгрию из-за проекта АЭС "Пакш-2"

Москва16 окт Вести.Европейские чиновники демонстративно оказывают давление на Венгрию из-за проекта атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2". Об этом рассказал глава госкорпорации "Росатом" в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

В начале 2026 года в Венгрии началось строительство крупнейшего российского проекта в Европе – АЭС "Пакш-2". 5 февраля на территории будущей станции залили первый бетон для фундамента.

Давление это в некоторых местах уже даже демонстративно начинает проявляться. А уж что известно Службе внешней разведки, остающееся за кулисами, явно на порядок выше и жестче сказал Лихачев

Он отметил, что для Венгрии давление со стороны Европы – своеобразный экзамен.