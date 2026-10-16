Москва16 октВести.Европейские чиновники демонстративно оказывают давление на Венгрию из-за проекта атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2". Об этом рассказал глава госкорпорации "Росатом" в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.
В начале 2026 года в Венгрии началось строительство крупнейшего российского проекта в Европе – АЭС "Пакш-2". 5 февраля на территории будущей станции залили первый бетон для фундамента.
Давление это в некоторых местах уже даже демонстративно начинает проявляться. А уж что известно Службе внешней разведки, остающееся за кулисами, явно на порядок выше и жестческазал Лихачев
Он отметил, что для Венгрии давление со стороны Европы – своеобразный экзамен.