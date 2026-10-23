Лихачев: проект АЭС "Пакш-2" может быть приостановлен из-за Венгрии Глава "Росатома" заявил о риске закрытия АЭС "Пакш-2" из-за молчания Венгрии

Москва23 окт Вести.Проект АЭС "Пакш-2" может быть полностью остановлен из-за отсутствия сигналов со стороны правительства Венгрии.

Об этом газете "Известия" заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Ввиду отсутствия каких бы то ни было конкретных сигналов от венгерского правительства, сейчас ненулевая вероятность как развития проекта с еще большей энергией, так и его полной остановки сказал Лихачев

Он также добавил, что правительство Венгрии много раз информировали о готовности и запрашивали переговоры, но ответа с их стороны пока не получили.

Ранее Лихаче заявлял, что европейские чиновники демонстративно оказывают давление на Венгрию из-за проекта атомной электростанции и добавил, что для Будапешта такое явление – своеобразный экзамен.