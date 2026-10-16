Москва16 окт Вести.Вопрос с реализацией проекта атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" будет своеобразным экзаменом для нынешнего руководства Венгрии. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Это, в моем понимании, такой экзамен для Венгрии, понимаете? Ведь венгерский проект – это не какая-то уступка России или какая-то там приятная активность для Росатома. Это физическая потребность венгерской экономики, венгерского народа в электроэнергии и возможность еще стать экспортером – то есть стать таким хабом, центром формирования энергетической политики страны. Вопрос в том, какой путь выберет венгерское руководство нынешнего состава, исходя из каких интересов будет принято решение подчеркнул Лихачев

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что руководство Евросоюза (ЕС) игнорирует интересы граждан Венгрии в вопросе реализации проекта АЭС "Пакш-2". В ведомстве считают, что венгерским властям предстоит сделать непростой выбор между сохранением проекта атомной электростанции и уступками под информационным давлением Брюсселя.

В августе 2026 года венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что не исключает вариант замены Росатома в качестве генподрядчика проекта расширения АЭС "Пакш-2" по итогам комплексного аудита.