Росатом периодически сдает этапы работ по "Пакш-2", заказчик их оплачивает Лихачев заявил, что заказчик оплачивает Росатому этапы работ по проекту "Пакш-2"

Москва16 окт Вести.Росатом периодически сдает заказчику этапы работ по атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2" в Венгрии, заказчик их оплачивает. Такое заявление сделал глава госкорпорации Алексей Лихачев журналистам.

"Пакш-2" - это российско-венгерский проект, подразумевающий сооружение новой АЭС рядом с одноименной действующей.

Лихачев рассказал, что диалога с властями Венгрии по этому вопросу пока нет. Но, как он сообщил, на уровне технических заказчиков работа идет и оценивается им как положительная. Лихачев указал на то, что проекты такого масштаба не реализуются без поддержки правительства и межправительственных контактов. По словам главы Росатома, госкорпорация ожидает окончания аудита проекта АЭС "Пакш-2" новым правительством Венгрии.

По заявлению Лихачева, есть определенная преемственность между правительством Виктора Орбана и правительством Петера Мадьяра, существует производственная программа 2026 года. Речь идет примерно о 410 миллионах евро.

Мы очень успешно идем по этой производственной программе, периодически сдавая заказчику этапы выполненных работ, которые приводят, к нашему большому удовольствию, к оплате этих работ в соответствии с нашим контрактом рассказал Лихачев

Кроме того, в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой Лихачев заявил о давлении европейцев на Венгрию из-за проекта "Пакш-2".