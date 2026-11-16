Строительство ледового дворца на Камчатке планируется завершить к следующей зиме

Новый ледовый дворец планируют открыть на Камчатке Строительство ледового дворца на Камчатке планируется завершить к следующей зиме

Москва16 ноя Вести.Новый ледовый дворец в городе Елизово на Камчатке планируют открыть к следующей зиме. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства на своем официальном сайте.

По словам председателя регионального правительства Юлии Морозовой, строительство объекта идет не по плану, с отставанием от графика. Среди причин – дефицит кадров и недостаток материальных ресурсов у подрядной организации.

Самое главное для нас — достроить объект. Соблюдение сроков и расходование средств находятся на жестком контроле регионального правительства и федеральных органов отметила Морозова

Она добавила, что открытие ледового дворца состоится следующей зимой. Новая площадка станет местом для тренировок спортсменов, детских секций и массового катания.

Как уточняется, объект возводят в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".