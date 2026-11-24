Москва24 ноя Вести.В голосовании за название нового моста через Иртыш, который строят в рамках Северного обхода Омска, большинство голосов набрало название "Звезда Сибири". Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в MAX.

Большинство голосов получило название "Звезда Сибири". Именно так будет называться мост через Иртыш, который мы строим в рамках проекта Северный обход Омска. Благодарю всех, кто присоединился и выразил свое мнение отмечается в сообщении

Среди вариантов названий также были: мост "400-летия Омского Прииртышья", мост "Единства", мост "Евразия".

Название "Звезда Сибири" набрало 7 468 голосов из 15,6 тысяч.