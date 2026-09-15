Судоходство затруднено в Омской области из-за снижения уровня воды в Иртыше

Снижение уровня воды в Иртыше стало проблемой для судоходства Судоходство затруднено в Омской области из-за снижения уровня воды в Иртыше

Москва15 сен Вести.На юге Омской области вода в реке Иртыш снизилась до уровня, затрудняющего судоходство, передает ТАСС со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В ведомстве уточнили, что опасной считается отметка 210 см.

Уровень воды в р. Иртыш у рабочего поселка Черлак достиг значения проектной навигационной отметки, затрудняющей судоходство говорится в сообщении

В случае сохранения низкого уровня воды к 22–24 сентября будет введено опасное природное явление "низкая межень", проинформировали в управлении.

Летом уровень воды в границах Омской области периодически снижается до отметки, угрожающей судоходству и водоснабжению региона. Для решения этой проблемы под Омском возводят Красногорский гидроузел, сообщает агентство.

Река Иртыш протекает по территориям России, Казахстана и Китая.