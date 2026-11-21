Москвичи выбрали название для нового пешеходного моста в центре столицы Собянин: новый пешеходный мост в центре Москвы получил название "Репинский"

Москва21 ноя Вести.Новый пешеходный мост, построенный под Малым Каменным мостом, будет называться Репинским, сообщила мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Название выбрали жители города на портале "Активный гражданин". В голосовании участвовали свыше 223 тысяч человек.

Название связано с одноименным сквером, где установлен памятник великому русскому художнику Илье Репину написал глава города

Мост соединил участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича, и стал частью единого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки от острова Балчуг до Воробьевых гор. Теперь дорога от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 стала почти вдвое короче.