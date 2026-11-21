Москва21 нояВести.Новый пешеходный мост, построенный под Малым Каменным мостом, будет называться Репинским, сообщила мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Название выбрали жители города на портале "Активный гражданин". В голосовании участвовали свыше 223 тысяч человек.
Название связано с одноименным сквером, где установлен памятник великому русскому художнику Илье Репинунаписал глава города
Мост соединил участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича, и стал частью единого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки от острова Балчуг до Воробьевых гор. Теперь дорога от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 стала почти вдвое короче.