Собянин: выезд на Южную рокаду в сторону МСД открыт, строительство завершено

В Москве завершили строительство путепровода над Южной рокадой Собянин: выезд на Южную рокаду в сторону МСД открыт, строительство завершено

Москва24 окт Вести.Строительство путепровода над Южной рокадой в Москве завершено. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил важность путепровода в рамках крупного проекта развития транспортной инфраструктуры в районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД.

Завершили строительство путепровода над Южной рокадой – открыт выезд на магистраль в сторону МСД написал градоначальник в своем канале

В связи с этим улучшилась связь жилых кварталов с магистральной сетью Москвы и транспортная ситуация в Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовниках и Царицыно.

Также доступнее стала станция метрополитена "Каширская", отметил Собянин.