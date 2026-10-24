Москва24 октВести.Строительство путепровода над Южной рокадой в Москве завершено. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города отметил важность путепровода в рамках крупного проекта развития транспортной инфраструктуры в районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД.
Завершили строительство путепровода над Южной рокадой – открыт выезд на магистраль в сторону МСДнаписал градоначальник в своем канале
В связи с этим улучшилась связь жилых кварталов с магистральной сетью Москвы и транспортная ситуация в Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовниках и Царицыно.
Также доступнее стала станция метрополитена "Каширская", отметил Собянин.