Москва24 октВести.Строительство путепровода над Южной рокадой в Москве завершено. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил важность путепровода в рамках крупного проекта развития транспортной инфраструктуры в районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД.

Завершили строительство путепровода над Южной рокадой – открыт выезд на магистраль в сторону МСД

написал градоначальник в своем канале

В связи с этим улучшилась связь жилых кварталов с магистральной сетью Москвы и транспортная ситуация в Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовниках и Царицыно.

Также доступнее стала станция метрополитена "Каширская", отметил Собянин.