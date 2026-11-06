Новый подземный учебный полигон в Кировске станет точкой притяжения для туристов Чибис: новый подземный учебный полигон станет точкой притяжения для туристов

Москва6 ноя Вести.Новый подземный практико-ориентированный комплекс в Кировске станет точкой притяжения промышленного туризма. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Благодаря вводу учебного комплекса ожидается повышенный спрос на горные профессии. В регионе ждут не только абитуриентов из других регионов, но и туристов, отметил губернатор.

Это в том числе еще и точка притяжения в виде промышленного туризма. Это притянет тех самых людей, которые приехали в Мурманскую область. В том числе им показать и привить желание здесь жить сказал Чибис

Накануне в Кировске Мурманской области запустили подземный практико-ориентированный комплекс "Горизонт +530". Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в режиме видеоконференцсвязи.

Учебный полигон на Расвумчоррском руднике Кировского филиала АО "Апатит" станет единственным в стране полигоном, посвященным технологическим особенностям добычи апатит-нефелиновой руды. По плану, новый полигон будет принимать не менее 500 будущих специалистов каждый год.