Новый посол России в Сирии Догадкин прилетел в Дамаск

Новый посол РФ в Сирии прибыл в Дамаск Новый посол России в Сирии Догадкин прилетел в Дамаск

Москва19 ноя Вести.Новый посол России в Сирии Дмитрий Догадкин прибыл в Дамаск, заявила российская дипмиссия в Сирии в официальном Telegram-канале.

19 ноября 2026 года назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Дмитрий Догадкин прибыл в Дамаск говорится в сообщении

По прилету в международный аэропорт Дамаска посла встретил советник по афро-азиатским вопросам Министерства иностранных дел Сирии Мохаммад аль-Джафал, добавили дипломаты.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Догадкина послом России в Сирии 3 августа 2026 года. Дипломат сменил на этом посту Александра Ефимова.