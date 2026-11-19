Москва19 нояВести.Новый посол России в Сирии Дмитрий Догадкин прибыл в Дамаск, заявила российская дипмиссия в Сирии в официальном Telegram-канале.
19 ноября 2026 года назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Дмитрий Догадкин прибыл в Дамаскговорится в сообщении
По прилету в международный аэропорт Дамаска посла встретил советник по афро-азиатским вопросам Министерства иностранных дел Сирии Мохаммад аль-Джафал, добавили дипломаты.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Догадкина послом России в Сирии 3 августа 2026 года. Дипломат сменил на этом посту Александра Ефимова.