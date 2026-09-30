Москва30 сен Вести.Новым послом Сербии в России назначен бывший глава Военно-разведывательного агентства республики Драган Владисавлевич. Он сменит на этом посту Момчило Бабича, сообщает "Коммерсант".

27 сентября президент Сербии Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста главы республики. В начале сентября сербский лидер распустил парламент, а также подписал указ, согласно которому парламентские выборы в стране пройдут 25 октября. Предполагается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет кандидатом от нее на пост главы правительства.

Неожиданный кадровый ход подавшего в отставку президента Сербии источники "Коммерсанта" в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, объясняют так:

Будучи уверенным в победе Сербской прогрессивной партии на предстоящих 25 октября досрочных выборах и своем последующем избрании премьером, Александр Вучич хочет иметь в Москве абсолютно лояльного себе человека цитирует слова источника издание

Согласно открытым источникам, Драган Владисавлевич поступил на разведслужбу в 2004 году, спустя восемь лет стал ее директором. В 2015-2021 годах он возглавил в правительстве Сербии структуру, отвечающую за переговоры с Косово, а в 2021 году был направлен послом в Азербайджан.