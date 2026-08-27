Захарова: никакой политической подоплеки в решении о приеме Асада в РФ не было

Захарова рассказала, почему Башара Асада приняли в России Захарова: никакой политической подоплеки в решении о приеме Асада в РФ не было

Москва27 авг Вести.Башару Асаду и членам его семьи грозила гибель, поэтому Россия приняла решение о прием экс-президента Сирии из гуманитарных соображений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат ответила на вопрос, может ли Москва "выдать" Асада новым сирийским властям после решения суда страны о приговоре политика к смертной казни.

Никакой политической подоплеки в его приме в нашей стране не было и нет. Оно принималось исходя из сугубо гуманитарных соображений, драматических условий смены власти в Сирии добавила Захарова

Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года. Он покинул страну и уехал в Россию, где получил политическое убежище.

11 августа суд в Сирии приговорил экс-президента республики к смертной казни.