Москва28 ноя Вести.На должность художественного руководителя электротеатра "Станиславский" назначен актер и режиссер Денис Хуснияров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Департаменту культуры Москвы.

Уточняется, что сбор труппы, на котором Хусниярова представят как худрука, назначен на 30 ноября.

Решение по "Электротеатру" принято. Новый худрук – Денис Хуснияров говорится в сообщении

Предыдущим художественным руководителем был Борис Юхананов. Он стоял во главе театра с 2013 по 2025 год – до самой своей смерти. Режиссер умер из-за сердечной недостаточности в возрасте 67 лет. После печального события театр более года фактически существовал без творческого лидера.