Москва5 авг Вести.Новым мэром Петропавловска-Камчатского стал Андрей Воровский. Об этом сообщала пресс-служба администрации города.

Решением депутатов Городской Думы главой Петропавловска-Камчатского избран Андрей Воровский отметила пресс-служба администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в мессенджере МАХ

С апреля 2026 года Воровский временно исполнял полномочия главы Петропавловск-Камчатского городского округа после отставки Евгения Беляева.

Новый глава города родился в 1972 году в Петропавловске-Камчатском. В 2003 окончил Камчатский государственный педагогический университет, а в 2012 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Воровский много лет проработал в рыбной отрасли, а затем в сфере городского хозяйства. С 2016 по 2022 год занимал пост заместителя председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2023 году был избран главой Соболевского муниципального района.