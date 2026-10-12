Москва12 окт Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 17-летнем Илье Бегунове из села Большие Уки Омской области.

У мальчика два года назад обнаружили астроцитому – опухоль головного мозга. Илью направили в московскую клинику, где его прооперировали. После удаления опухоли мальчик постепенно восстановился, но оставался под наблюдением врачей. Этим летом рост опухоли возобновился, и теперь Илье по жизненным показаниям необходимо провести курс таргетной терапии препаратом вораниго, который помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Но стоит такой препарат больше 2,5 млн руб. Для мамы мальчика сумма неподъемная, без нашей помощи им с Ильей никак не справиться.

В подростковом возрасте у Илюши начались головные боли, поднималось давление. А однажды ему стало плохо на уроках, и его отвезли в больницу. Там во время обследования сделали МРТ и обнаружили опухоль в голове. Это было так неожиданно и страшно, ведь сын рос здоровым, активным, учился, строил планы на будущее. В московской клинике Илюше провели тяжелую операцию, но все прошло удачно, сын довольно быстро восстановился, и в течение двух лет у нас сохранялась надежда, что все плохое осталось позади. Но в июле этого года контрольное обследование показало, что опухоль начала расти снова. Правда, по словам врачей, растет опухоль медленно, поэтому сейчас есть возможность сделать все, чтобы ее рост остановить. Для этого необходим высокоэффективный и очень дорогой препарат, который нужно привозить из-за границы. У меня собрать такие огромные деньги нет никакой возможности: живем в сельской местности, доходы маленькие, воспитываю сына одна. Пожалуйста, помогите спасти Илюшу!

Для спасения Ильи Бегунова не хватает 2 968 460 руб.

Стоимость лекарства 2 968 460 руб.

ПОМОЧЬ ИЛЬЕ

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