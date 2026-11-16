Москва16 нояВести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 15-летнем Степе Шушакове из села Нагаево в Башкортостане.
У мальчика грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. 13 лет непрерывного консервативного лечения не дали результата. За последние месяцы Степа заметно вырос, спина согнулась крючком, грудная клетка деформировалась. Мальчику трудно дышать, он страдает от сильной боли в спине и груди, ему тяжело ходить и сидеть. Но Степе можно помочь, если в ближайшее время провести операцию по новой, прогрессивной технологии: выпрямить позвоночник с помощью динамической металлоконструкции, которая позволит сохранить его подвижность. Вот только его родителям не по силам собрать два миллиона рублей с лишним, чтобы оплатить такую операцию.
Степа рос активным, подвижным. Когда ему было два года, я заметила, что левое плечо у него чуть выше правого, и отвела его к врачу. Сделали рентген и диагностировали сыну сколиоз. Но Степа ни на что не жаловался, занимался плаванием, футболом, в семь лет пошел в школу, хорошо учился. По совету врача мы обустроили ему спортивный уголок. В седьмом классе Степа вырос на 12 см, и у него начались боли в спине, стало трудно дышать, тяжело было ходить, сидеть на уроках. Лечебная физкультура и массажи не помогали. Ортопед заговорил об операции, направил в Чебоксары, в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Очередь на консультацию мы ждали два месяца и не дождались. В интернете я прочла, что очередь на операцию еще длиннее. От знакомых я узнала, что существует новый, эффективный метод лечения, и мы обратились московскую клинику, где его успешно применяют. Степу обследовали и сказали, что искривление позвоночника достигло критических значений, нужно срочно оперировать. Сына готовы принять, но операция очень дорогая, у нас в семье нет таких денег. Умоляю, помогите!из письма Анастасии Шушаковой, мамы Степы
Для спасения Степы Шушакова не хватает 1 583 156 руб.
У Степана грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не дало желаемого результата. В связи с быстрым увеличением деформации позвоночника, прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, нарастающим болевым синдромом мальчику требуется хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. Операция позволит полностью исправить искривление позвоночника, устранить асимметрию тела. Качество жизни мальчика кардинально улучшитсянейрохирург Центра эндохирургии и литотрипсии Андрей Бакланов (Москва)
Стоимость операции 2 087 928 руб.
504 772 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru
Не хватает 1 583 156 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,979 млрд руб. В 2026 году (на 12 ноября) собрано 1 293 377 885 руб., помощь получили 3165 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
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