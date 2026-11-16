Москва16 ноя Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 15-летнем Степе Шушакове из села Нагаево в Башкортостане.

У мальчика грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. 13 лет непрерывного консервативного лечения не дали результата. За последние месяцы Степа заметно вырос, спина согнулась крючком, грудная клетка деформировалась. Мальчику трудно дышать, он страдает от сильной боли в спине и груди, ему тяжело ходить и сидеть. Но Степе можно помочь, если в ближайшее время провести операцию по новой, прогрессивной технологии: выпрямить позвоночник с помощью динамической металлоконструкции, которая позволит сохранить его подвижность. Вот только его родителям не по силам собрать два миллиона рублей с лишним, чтобы оплатить такую операцию.

Степа рос активным, подвижным. Когда ему было два года, я заметила, что левое плечо у него чуть выше правого, и отвела его к врачу. Сделали рентген и диагностировали сыну сколиоз. Но Степа ни на что не жаловался, занимался плаванием, футболом, в семь лет пошел в школу, хорошо учился. По совету врача мы обустроили ему спортивный уголок. В седьмом классе Степа вырос на 12 см, и у него начались боли в спине, стало трудно дышать, тяжело было ходить, сидеть на уроках. Лечебная физкультура и массажи не помогали. Ортопед заговорил об операции, направил в Чебоксары, в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Очередь на консультацию мы ждали два месяца и не дождались. В интернете я прочла, что очередь на операцию еще длиннее. От знакомых я узнала, что существует новый, эффективный метод лечения, и мы обратились московскую клинику, где его успешно применяют. Степу обследовали и сказали, что искривление позвоночника достигло критических значений, нужно срочно оперировать. Сына готовы принять, но операция очень дорогая, у нас в семье нет таких денег. Умоляю, помогите! из письма Анастасии Шушаковой, мамы Степы

Для спасения Степы Шушакова не хватает 1 583 156 руб.

У Степана грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не дало желаемого результата. В связи с быстрым увеличением деформации позвоночника, прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, нарастающим болевым синдромом мальчику требуется хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. Операция позволит полностью исправить искривление позвоночника, устранить асимметрию тела. Качество жизни мальчика кардинально улучшится нейрохирург Центра эндохирургии и литотрипсии Андрей Бакланов (Москва)

Стоимость операции 2 087 928 руб.

504 772 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 1 583 156 руб.

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