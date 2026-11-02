Москва2 ноя Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 17-летнем Жене Кузнецове из Череповца.

У мальчика в пятилетнем возрасте обнаружили злокачественную опухоль бедренной кости – остеосаркому. После длительного лечения пораженную часть кости вместе с коленным суставом удалили и установили на ее место сложную импортную конструкцию. Сейчас конструкция отслужила свой срок, ее нужно заменить индивидуально изготовленным эндопротезом, совместимым с сохранившимися от прежней установки деталями. Но стоимость дорогого эндопротеза для Жениной мамы совершенно неподъемна, им жизненно необходима наша помощь.

Когда сыну было пять лет, он пожаловался на боль в колене. Рентген показал изменение костной структуры в нижней части правого бедра. Нас направили к онкологу. Диагноз ужаснул: у Жени обнаружили злокачественную опухоль – остеосаркому! Начали срочное лечение, провели девять курсов химиотерапии. После третьего курса случился перелом кости – как раз в месте опухоли. Питерские врачи удалили пораженную часть вместе с коленным суставом, заменили ее сложной импортной конструкцией – эндопротезом, который по мере роста кости периодически раздвигали. Через три года потребовалась замена нескольких деталей. Эту операцию успешно провели хирурги в московской клинике. Женя старался жить активно, общался с друзьями, ходил в школу. Четыре года назад выяснилось, что высокотехнологичные детали, отвечающие за раздвижку, свой ресурс исчерпали, а из-за санкций их поставки прекратились. Сыну установили протез отечественного производства, совместимый с оставшимися деталями. Последнее время больная нога стала отставать в росте, разница в длине ног составляет уже три сантиметра. Ресурс протеза исчерпан, нужен новый, совместимый с импортной конструкцией. Это сложная и дорогая работа, оплатить ее я не могу. Пожалуйста, помогите! из письма Татьяны Кузнецовой, мамы Жени

Для спасения Жени Кузнецова не хватает 1 963 976 руб.

Жене предстоит высокотехнологичная операция по замене ранее установленного онкологического эндопротеза коленного сустава. Из-за сложности заболевания и особенностей организма стандартный протез использовать нельзя. Необходима установка индивидуальной конструкции производства компании "Логикс" (Новосибирск), которая подходит под его случай и совместима с ранее установленными частями системы. Это не просто замена протеза, а уникальная реконструкция с учетом всех нюансов лечения. Мы постараемся помочь мальчику максимально возможно восстановить функцию ноги, вернуть его к полноценной жизни детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва)

Стоимость операции 8 990 900 руб.

6 724 900 руб. собрали другие фонды

302 024 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 1 963 976 руб.

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