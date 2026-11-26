Nvidia запретила поставку серверов со своими чипами в четыре страны ЮВА FT: Nvidia запретила партнерам поставлять серверы со своими чипами в страны ЮВА

Москва26 ноя Вести.Американская технологическая корпорация Nvidia запретила поставки серверов партнеров со своими чипами в четыре страны Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, компания распорядилась, чтобы ее производственные партнеры, такие как Dell и Supermicro, прекратили поставки системных блоков с ее микросхемами в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию. Запрет ввели в рамках усиления экспортного контроля со стороны США, цель которого – не допустить получения Китаем доступа к вычислительным мощностям, необходимым для развития нейросетей.

При этом отмечается, что для Nvidia Юго-Восточная Азия – весьма прибыльный регион. Согласно отчетам, выручка через сингапурское подразделение в 2025 году составила 104 млрд долларов. Это на 72% больше, чем в 2024.

Ранее 26 ноября телеканал CBS сообщил со ссылкой на источники, что Nvidia поставляет чипы контролируемым структурами Китая компаниям в США.