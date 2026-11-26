Москва26 ноя Вести.Американская технологическая корпорация Nvidia поставляет свои новейшие компьютерные чипы двум базирующимся в США компаниям, которые контролируются китайскими структурами, сообщает американский телеканал CBS.

Речь идет о компаниях RiCloud AI и Aivres, головные офисы которых расположены в штате Калифорния (США).

По данным телеканала, обе компании являются партнерами Nvidia, и у них есть доступ к чипам, которые используют в области искусственного интеллекта (ИИ).

В частности, RiCloud AI принадлежит китайской компании Yuxing InfoTech Investment Holdings.

В свою очередь Aivres является дочерней структурой конгломерата Inspur, который базируется в Китае.

Дженсен Хуанг, возглавлявший Nvidia со дня основания, 12 ноября оставил свой пост на фоне шпионского скандала. Его подозревали в любовной связи с Элис Хуанг, гражданкой Китая.

Газета The New York Times (NYT) сообщила, что американские спецслужбы считают Хуанг агентом китайской разведки.

Но Минюст США не подтвердил эти сведения, а Китай заявил о непричастности к скандалк. Сам Хуанг признал факт измены, однако не указал, с кем состоял в любовных отношениях.

Затем NYT сообщила о другом романе Хуанга с другой подчиненной, а агентство Reuters нашло третью любовницу.

Между тем Nvidia сообщила 23 ноября, что совет директоров компании единогласно проголосовал за возвращение Хуанга на должности президента и гендиректора, а также в состав совета директоров. После этого акции компании выросли в цене на 34%.