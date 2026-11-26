Москва26 нояВести.Американская технологическая корпорация Nvidia поставляет свои новейшие компьютерные чипы двум базирующимся в США компаниям, которые контролируются китайскими структурами, сообщает американский телеканал CBS.
Речь идет о компаниях RiCloud AI и Aivres, головные офисы которых расположены в штате Калифорния (США).
По данным телеканала, обе компании являются партнерами Nvidia, и у них есть доступ к чипам, которые используют в области искусственного интеллекта (ИИ).
В частности, RiCloud AI принадлежит китайской компании Yuxing InfoTech Investment Holdings.
В свою очередь Aivres является дочерней структурой конгломерата Inspur, который базируется в Китае.
Дженсен Хуанг, возглавлявший Nvidia со дня основания, 12 ноября оставил свой пост на фоне шпионского скандала. Его подозревали в любовной связи с Элис Хуанг, гражданкой Китая.
Газета The New York Times (NYT) сообщила, что американские спецслужбы считают Хуанг агентом китайской разведки.
Но Минюст США не подтвердил эти сведения, а Китай заявил о непричастности к скандалк. Сам Хуанг признал факт измены, однако не указал, с кем состоял в любовных отношениях.
Затем NYT сообщила о другом романе Хуанга с другой подчиненной, а агентство Reuters нашло третью любовницу.
Между тем Nvidia сообщила 23 ноября, что совет директоров компании единогласно проголосовал за возвращение Хуанга на должности президента и гендиректора, а также в состав совета директоров. После этого акции компании выросли в цене на 34%.