Обнялись и заплакали: дочери Федосеевой-Шукшиной примирились у гроба матери KP.RU: у гроба матери дочери Федосеевой-Шукшиной обнялись и заплакали

Москва11 ноя Вести.Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга обнялись и расплакались на похоронах матери, сделав шаг к примирению после многолетней ссоры, пишет KP.RU.

По сведениям издания, до этого сестры во время отпевания стояли по разным сторонам храма: Ольга – в одной части помещения, а Мария вместе с сыновьями Фомой и Фокой – в другой.

Долгое время родственницы не общались, однако в какой-то момент Мария наконец обняла сестру. Обе не смогли сдержать слез говорится в публикации

Сегодня в Храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке в Москве прощались с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, известной зрителям по многим фильмам, ставшим отечественной киноклассикой.

После отпевания актрису похоронят рядом с ее мужем и отцом ее дочерей Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище столицы.