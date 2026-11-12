В Нью-Йорке жилой дом при обрушении провалился в котлован стройплощадки

Обрушившийся трехэтажный дом в Нью-Йорке угодил в котлован соседней стройки В Нью-Йорке жилой дом при обрушении провалился в котлован стройплощадки

Москва12 ноя Вести.Трехэтажное здание в Нью-Йорке при обрушении упало в котлован на прилегающей строительной площадке, сообщила пожарная служба города местным журналистам.

Произошло полное обрушение трехэтажного многоквартирного дома в котлован соседней строительной площадки следует из официального заявления

Комиссар пожарной службы штата Лиллиан Бонсиньоре уточнила, что расследование причины происшествия продолжается.

Сигнал о бедствии поступил в экстренные службы 11 ноября в 16.01 по местному времени (00.01 по московскому времени 12 ноября). Спасатели не исключают, что под обломками могут оставаться люди.

По данным некоторых американских СМИ, два человека погибли, еще 19, из которых семь - дети, пострадали в результате обрушения.