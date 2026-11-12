ABC7: при обрушении трехэтажного дома в Бруклине погибли два человека, 19 ранены

Два человека погибли и 19 пострадали при обрушении здания в Нью-Йорке ABC7: при обрушении трехэтажного дома в Бруклине погибли два человека, 19 ранены

Москва12 ноя Вести.Два человека погибли, еще 19, семь из которых - дети, пострадали после обрушения трехэтажного здания в Бруклине (Нью-Йорк). Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на городские службы.

На месте обрушения, по данным ТАСС, находятся десятки сотрудников экстренных служб. Задействована тяжелая техника. Движение транспорта в районе места происшествия ограничено.

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в службу спасения 11 ноября в 16.01 по местному времени (00.01 по московскому времени 12 ноября). Правоохранители не исключают, что под обломками могут оставаться люди.