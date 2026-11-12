Пожарная служба Нью-Йорка: в Бруклине частично обрушилось трехэтажное здание Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила обрушение части здания в Бруклине

Москва12 ноя Вести.В районе Бруклин в американском городе Нью-Йорк частично обрушилось трехэтажное строение. Об этом со ссылкой на местную пожарную службу сообщает ТАСС.

Сигнал в экстренные службы поступил 11 ноября в 16.01 по местному времени (00.01 по московскому времени 12 ноября).

На месте происшествия работают расчеты спасателей. По предварительным данным, из-под завалов извлекли двоих местных жителей, их передали медикам.

Представитель экстренных служб не исключил, что под обломками могут оставаться люди. Другие подробности инцидента не сообщаются.