Обвиняемый юрист Горин рассказал, что на него готовилось покушение Тюменский юрист Горин рассказал, что на него готовилось покушение

Москва31 окт Вести.Задержанный в Тюмени юрист Дмитрий Горин (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) рассказал в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести" о том, как на него готовилось покушение.

Ныне Горин - фигурант уголовного дела о возбуждении ненависти. По версии следствия, он являлся администратором анонимного паблика, посты которого и вызвали подозрения у правоохранительных органов. По решению суда срок ареста Горину был продлен до 15 декабря. Расследование продолжается.

До задержания имя юриста фигурировало в СМИ по другому поводу. В интервью Эдуарду Петрову он заявил, что в отношении него были заказные статьи и даже готовилось покушение, и связывает он это со спецификой его работы юристом в крупных корпоративных делах.

Статьи были заказные, я думаю, что источник происхождения - тот же, что и источник покушения на меня. Но данных, чтобы со стопроцентной вероятностью убежденностью говорить об этом, у меня нет. Чтобы меня потом снова не обвинили в клевете, я не стану делать выводы о том, кто заказчик этого преступления сказал Горин

По словам мужчины, в 2020-2021 годах он и его супруга почувствовали слежку, обратились в органы внутренних дел.

Оказалось, что это не наши фантазии. Благодаря вмешательству руководства СУ СК по Тюменской области в мае этого года было возбуждено уголовное дело по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ - покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, то есть по найму отметил он

В СК подтвердили слова тюменского юриста.

Да, указанные факты имеют место быть. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на причинение вреда здоровью. Его [Горина] не избили, пытались покушаться на его жизнь и здоровье. Лица, причастные к указанному преступлению, в настоящее время задержаны, они находятся в следственном изоляторе сообщил замруководителя Следственного отдела по Центральному административному округу Тюмени Тимур Фейзуллаев

Горин полагает, что подготовка покушения на него, а также клевета в СМИ связаны с корпоративным конфликтом вокруг активов компании "Северное волокно".