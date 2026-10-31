Москва31 окт Вести.Известный в Тюмени юрист Дмитрий Горин (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) оказался непосредственно причастен к администрированию Telegram-канала "Наше ЛукоМоорье". Представители следствия рассказали детали по данному кейсу в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести".

Горин попал в поле зрения силовиков несколько лет назад. В декабре прошлого года у юриста прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете. А в феврале 2026 года его задержали и отправили в СИЗО по делу о возбуждении ненависти либо вражды. По решению суда, суд продлил ему содержание под стражей — до 15 декабря. Расследование продолжается.

По версии следствия, чтобы постоянно быть на слуху, юристу Горину требовался определенный инструмент воздействия на общественность. Таковым, считают правоохранители, стал канал "Наше ЛукоМоорье".

Благодаря этому Telegram-каналу он пытался воздействовать, хоть и косвенно, на принятие каких-то определенных решений судьями, органами правоохранительных органов. Если у него не получалось добиться должного законным путем, он пытался это все опубликовать в своем Telegram-канале, таким образом показать органам правоохранительных органов либо судебной системе, что за ними, скажем так, наблюдают заявил замруководителя Следственного отдела по Центральному административному округу Тюмени СУ РФ по Тюменской области Тимур Фейзуллаев

В отношении Горина было возбуждено уголовное дело. По словам Фейзуллаева, фигурант обвиняется в возбуждении ненависти и вражды к определенной национальностям. В рамках расследования в квартире Горина был проведен обыск. Также были проверены гаджеты обвиняемого.

В рамках расследования данного уголовного дела перед отделом криминалистики ставилась одна основная задача — осмотр вещественных доказательств с целью обнаружения, установления, фиксации, закрепления факта того, что Горин непосредственно является либо единолично администратором [канала] заявил заместитель руководителя отдела криминалистики СУ РФ по Тюменской области Сергей Смагин

Как выяснили эксперты, юрист являлся не только читателем канала, но и его администратором, то есть мог писать и публиковать в паблике любые посты. Кроме того, отмечает Смагин, канал был зарегистрирован на зарубежную сим-карту.

Анализируя имеющиеся данные, я установил факт приобретения указанного абонентского номера. Таким образом, у нас основной вывод был сделан, что именно с указанного мобильного устройства с первоначального номера приобретался иностранный номер, и потом уже иностранный номер подвязывался к Telegram-странице, и через него же осуществлялось администрирование заявил он

Сам Горин о своем уголовном деле, ссылаясь на тайну следствия, говорить отказался. При этом в интервью Эдуарду Петрову он заявил, что за последние годы в отношении него было совершено несколько преступлений. Например, злоумышленники подделали доверенность от имени юриста, чтобы получить доступ к личным данным. Кроме того, утверждает мужчина, его оклеветал тюменский журналист. По его мнению, все эти проблемы могут быть связаны со спецификой его работы юристом в крупных корпоративных делах.