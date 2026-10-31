Москва31 октВести.Известный в Тюмени юрист Дмитрий Горин (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) оказался непосредственно причастен к администрированию Telegram-канала "Наше ЛукоМоорье". Представители следствия рассказали детали по данному кейсу в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести".
Горин попал в поле зрения силовиков несколько лет назад. В декабре прошлого года у юриста прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете. А в феврале 2026 года его задержали и отправили в СИЗО по делу о возбуждении ненависти либо вражды. По решению суда, суд продлил ему содержание под стражей — до 15 декабря. Расследование продолжается.
По версии следствия, чтобы постоянно быть на слуху, юристу Горину требовался определенный инструмент воздействия на общественность. Таковым, считают правоохранители, стал канал "Наше ЛукоМоорье".
Благодаря этому Telegram-каналу он пытался воздействовать, хоть и косвенно, на принятие каких-то определенных решений судьями, органами правоохранительных органов. Если у него не получалось добиться должного законным путем, он пытался это все опубликовать в своем Telegram-канале, таким образом показать органам правоохранительных органов либо судебной системе, что за ними, скажем так, наблюдаютзаявил замруководителя Следственного отдела по Центральному административному округу Тюмени СУ РФ по Тюменской области Тимур Фейзуллаев
В отношении Горина было возбуждено уголовное дело. По словам Фейзуллаева, фигурант обвиняется в возбуждении ненависти и вражды к определенной национальностям. В рамках расследования в квартире Горина был проведен обыск. Также были проверены гаджеты обвиняемого.
В рамках расследования данного уголовного дела перед отделом криминалистики ставилась одна основная задача — осмотр вещественных доказательств с целью обнаружения, установления, фиксации, закрепления факта того, что Горин непосредственно является либо единолично администратором [канала]заявил заместитель руководителя отдела криминалистики СУ РФ по Тюменской области Сергей Смагин
Как выяснили эксперты, юрист являлся не только читателем канала, но и его администратором, то есть мог писать и публиковать в паблике любые посты. Кроме того, отмечает Смагин, канал был зарегистрирован на зарубежную сим-карту.
Анализируя имеющиеся данные, я установил факт приобретения указанного абонентского номера. Таким образом, у нас основной вывод был сделан, что именно с указанного мобильного устройства с первоначального номера приобретался иностранный номер, и потом уже иностранный номер подвязывался к Telegram-странице, и через него же осуществлялось администрированиезаявил он
Сам Горин о своем уголовном деле, ссылаясь на тайну следствия, говорить отказался. При этом в интервью Эдуарду Петрову он заявил, что за последние годы в отношении него было совершено несколько преступлений. Например, злоумышленники подделали доверенность от имени юриста, чтобы получить доступ к личным данным. Кроме того, утверждает мужчина, его оклеветал тюменский журналист. По его мнению, все эти проблемы могут быть связаны со спецификой его работы юристом в крупных корпоративных делах.